Politik und Wirtschaft hatten zuletzt an die Bevölkerung appelliert, auf umfangreiche Vorratskäufe zu verzichten. Genth hält das Hamstern für ein »offensichtlich deutsches Phänomen«. In Italien oder Spanien seien die Regale voll.

»Unsere Lebensmittelversorgung ist sehr sicher«

Hamsterkäufe seien eine »irrationale Verbraucherentscheidung, bei der das Bauchgefühl den Einkauf bestimmt«, sagte Genth. Nötig seien sie weder jetzt noch zuvor in Coronapandemie: »Unsere Lebensmittelversorgung ist sehr sicher.«

Gleichwohl gebe es weiterhin Lieferschwierigkeiten, räumte der HDE-Hauptgeschäftsführer ein: »88 Prozent der Unternehmen haben Probleme bei der Beschaffung von Waren.« Betroffen seien etliche Branchen, besonders der Bau- und Heimwerkermarkt, die Möbelbranche und der Lebensmittelhandel. Das liege auch am neuen Corona-Lockdown in China und den damit verbundenen Schließungen von Häfen. Diese wirkten verzögert in Europa.