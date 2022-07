Im Streit um Getreideexporte aus der Ukraine ist bei einem Zusammentreffen von Vertretern der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen in Istanbul ein Durchbruch erzielt worden. Militärdelegationen der drei Länder und Uno-Vertreter kamen in der Metropole am Bosporus zu einem anderthalbstündigen Treffen zusammen, wie aus Tweets des türkischen Verteidigungsministeriums hervorging.