Ukrainekrieg HSBC-Gewinn bricht ein

Krieg in der Ukraine und Corona in Asien – das kommt auch bei der britischen Großbank HSBC an. Das Institut legte deshalb deutlich mehr für drohende Kreditausfälle beiseite als zuletzt. Dadurch fiel nach Angaben der Bank der Vorsteuergewinn um 27 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Auch in den kommenden Monaten rechnet die Bank mit weiteren Belastungen.