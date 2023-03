Keine Zusammenschlüsse

Reuter war von 1993 bis 2001 für die Deutsche Bank tätig. Von 2002 bis 2020 war er Landrat des Landkreises Aschaffenburg. Mit dem Wechsel in die Hauptstadt müsste er sich noch mehr mit der Zukunft und stärkeren Kooperation der Landesbanken auseinandersetzen. Schleweis warb seit Jahren für ein Spitzeninstitut im öffentlich-rechtlichen Lager, stieß damit aber auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Kern eines solchen Geldhauses könnte etwa eine Verzahnung der sparkassen-eigenen DekaBank mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sein. Die Gespräche über eine Fusion beider Institute liegen aber derzeit auf Eis. Schleweis' designierter Nachfolger betonte wiederholt, dass er nicht an Zusammenschlüsse von Landesbanken in den nächsten Jahren glaubt.