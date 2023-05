Russlands Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten bestätigt dieses Muster, von den bewaffneten Konflikten in Tschetschenien in den Neunzigerjahren bis zum Krieg in der Ukraine heute. Es hat in dieser Zeit viele Verbrechen gegeben, aber selten Strafen. Präsident Wladimir Putin hat offenbar daraus die Lehre gezogen, dass Krieg ein kostengünstiges Mittel zur Konsolidierung seiner Macht ist. Die Sanktionen gegen Russland dienen also einem menschenrechtlichen Zweck.