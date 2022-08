Angebot über die Grenzen Europas hinaus geplant

Die Unternehmen wollen technische und kommerzielle Lösungen schaffen, die über die Grenzen Europas hinweg reichten. Damit gehen die beiden Konzerne verstärkt in einen Markt, dem zukünftig hohe Wachstumsraten zugeschrieben werden. Aufgrund der von Russland zurückgehaltenen Gas-Mengen erleben fossile Energieträger eine Renaissance, um die Versorgung zu sichern. Das erhöht jedoch den Ausstoß der klimaschädlichen Gase. Eine Eindämmung des CO₂ wird damit noch bedeutsamer.

Das Speichern von CO₂ im Boden mittels der Technik CCS (Carbon Capture and Storage) wurde bislang als teuer und riskant angesehen . Bei diesem Verfahren wird aus der Luft gesaugtes CO2 in tiefe Erdschichten gepresst, was auch den Meeresboden einschließt. Bei bestimmten Gesteinen kann das Gas mineralisieren und so dauerhaft gespeichert werden. Das ist jedoch nicht in jedem Fall sicher, bemängeln Kritiker.