Lemke verwies im Zusammenhang mit dem Plastiktütenverbot auch auf einen eingeschränkten Handlungsspielraum. So verhindere derzeit etwa das EU-Recht ein Verbot dickwandiger Tüten, sagte Lemke.

In Deutschland wurden 2019 – vor Inkrafttreten des Verbots – noch 1,49 Milliarden leichte Plastiktüten mit Wandstärken unter 50 Mikrometern in Umlauf gebracht. Meistens werden die Tüten nur einmal benutzt und oft gedankenlos entsorgt. Das Verbot stieß allerdings auch auf Kritik. Die Umweltbilanz der alternativ angebotenen Papiertüten sei nicht besser, lautete der Einwand. Wie viele von den dickwandigeren Plastiktüten aktuell in Umlauf sind, wurde bislang nicht bekannt.