Blockade aus Budapest: Eine europäische Lösung für die Umsetzung der globalen Mindeststeuer schien in greifbarer Nähe. Doch nun droht die Einigung der europäischen Finanzminister am Widerstand Ungarns zu scheitern. Der ungarische Finanzminister Mihaly Varga teilte seinen EU-Kollegen am Freitag mit, dass sein Land eine Reform zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen könne – und verhinderte so eine Einigung auf EU-Ebene.