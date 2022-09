Ungarn und Polen im Visier der EU

Die rechtsnationalistische Regierung in Budapest hatte am Samstag Reformen angekündigt, durch die das Land eine Kürzung der Mittel noch verhindern will. Ungarn habe mitgeteilt, »Maßnahmen zur Behebung der Situation« bis 19. November umsetzen zu wollen, sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. Seine Behörde werde die Lage »auswerten und entsprechend vorgehen«.