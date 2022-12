Zur Bekämpfung der Coronakrise gedachte Gelder im Bundeshaushalt dürfen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zunächst weiterhin für Projekte zugunsten des Klimaschutzes verwendet werden. Das höchste deutsche Gericht wies damit einen Eilantrag der Union im Bundestag zurück, die einen Stopp der Übertragung der Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt 2021 verlangt hatte. Es wird die Fragen aber in einem Hauptsacheverfahren im Detail prüfen, wie es am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. (Az. 2 BvF 1/22)