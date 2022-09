Gegenstand der Verhandlungen war auch ein Milliardendarlehen: Fortum hatte dem Uniper-Konzern im vergangenen Winter eine Kreditlinie über 7,5 Milliarden Euro eingeräumt, die mittlerweile fast vollständig in Anspruch genommen wurde. Auf dieses Geld will Fortum nicht verzichten. Klauseln in den Kreditverträgen führen offenbar dazu, dass im Falle eines Eigentümerwechsels (»change of control«) die Kredite fällig werden. In Verhandlungskreisen heißt es, die Bundesregierung wolle die Kreditlinie zeitnah ablösen.

Für Habecks Beamte entsteht damit jetzt allerdings ein weiteres gravierendes Problem: Übernimmt der Bund eine Mehrheit an Uniper, würde die Gasumlage in der bisher geplanten Form wohl gegen die Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Staatsunternehmen per Umlage zu finanzieren, ist nach Auffassung von Juristen nicht zulässig, das sehen offenbar auch Experten in Habecks Ministerium so. Es gebe an der Umlage »finanzverfassungsrechtliche Zweifel«, soll Habeck intern gesagt haben. Die Umlage in eine Sonderabgabe umzuwidmen, also eine Art Steuer, wäre heikel. Sonderabgaben müssen enge Voraussetzungen erfüllen, die im Fall der Umlage nicht gegeben wären. Es könnte das absehbare Ende der Umlage sein.