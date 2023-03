Jeder vierte Mensch hat keinen Zugang zu sauberem Wasser

Die Fortschritte beim Erreichen des Nachhaltigkeitsziels und seiner Unterziele nennt die Uno-Studie unzureichend. »Für die Erreichung mancher Ziele braucht es nun eine mindestens viermal so schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit«, heißt es. Weltweit haben zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser – das ist jeder Vierte.

Laut Bericht wird der weltweite Wasserverbrauch bis zum Jahr 2050 ähnlich wie in den vergangenen 40 Jahren jährlich um voraussichtlich etwa ein Prozent steigen. In ärmeren Ländern bestehe vor allem ein Risiko wegen mangelhafter Wasserqualität, in Industrieländern sei der Verbrauch durch die Landwirtschaft problematisch. Durch die Klimakrise seien bestimmte Regionen zunehmend häufig extremen und lang anhaltenden Dürren ausgesetzt, was gravierende Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt habe.