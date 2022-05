Börsenunternehmen in Deutschland wollen laut einer Studie Rekord-Dividenden an ihre Aktionäre zahlen. Die Firmen aus dem HDax dürften für das Geschäftsjahr 2021 den Höchstwert von gut 57 Milliarden Euro ausschütten. Das zeigt eine Auswertung der DZ Bank .

Der deutsche Aktienmarkt habe das Corona-Tief endgültig hinter sich gelassen, schreiben die Autoren. Nachdem viele Unternehmen in der Pandemie die Dividenden gekürzt hatten, würden nun mehr als 60 Prozent der beobachteten Firmen die Gewinnausschüttungen für 2021 anheben, – trotz vieler neuer Risiken, etwa die hohe Inflation, Lieferengpässe und der Ukrainekrieg. Über die Dividende entscheiden bei Börsenunternehmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung – das ist aber Formsache.

Trotz Coronakrise: Deutsche Konzerne zahlen 70 Milliarden Euro Dividende – so viel wie noch nie

Trotz Coronakrise: Deutsche Konzerne zahlen 70 Milliarden Euro Dividende – so viel wie noch nie

Trotz Coronakrise: Deutsche Konzerne zahlen 70 Milliarden Euro Dividende – so viel wie noch nie

Trotz Coronakrise: Deutsche Konzerne zahlen 70 Milliarden Euro Dividende – so viel wie noch nie

Die Dividendenstudie der Anlegerschutzvereinigung DSW und des Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule, die vor rund einem Monat vorgelegt wurde , kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass allein die Dax-40-Konzerne mehr als 50 Milliarden Euro Dividende zahlen. Das sind 47 Prozent mehr als 2021. Auch nach dieser Auswertung entfällt der Großteil der Ausschüttungen, die Dax-Konzerne zahlen, auf die Autobranche.

Derart hohe Divendendenzahlungen stoßen immer wieder auf Kritik, insbesondere in Jahren, in denen viele Unternehmen durch staatliche Maßnahmen gestützt wurden. Auch im zweiten Coronajahr 2021 meldeten viele Unternehmen Kurzarbeit an, bekamen Überbrückungshilfen oder andere staatliche Hilfen, die aus Steuern finanziert werden.