737 Max Flugverbote vermasseln Boeing die Geschäfte

Die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max vermiest Boeing die Geschäfte. Im zweiten Halbjahr brachen die Flugzeug-Auslieferungen insgesamt um 37 Prozent auf 239 Maschinen ein. Der Rückgang betrifft vor allem die 737-Modelle.

Die Unglücksflieger vom Typ 737 Max kann Boeing überhaupt nicht mehr ausliefern. Nach zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien, bei denen insgesamt 346 Menschen starben, wurde die Serie im März aus dem Verkehr gezogen. Für die Hinterbliebenen hat Boeing mittlerweile Entschädigungszahlungen in Höhe von 100 Millionen Euro angekündigt.

Darüber hinaus ist der Konzern mit Klagen und Ermittlungen konfrontiert. Boeing steht im Verdacht, die betroffenen Flugzeuge überstürzt auf den Markt gebracht und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Medienberichten zufolge hatte das Unternehmen die Software-Entwicklung für seine 737 Max nach Indien ausgelagert, um Kosten zu sparen.

Weil Boeing schwächelt, dürfte Erzrivale Airbus in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2011 wieder zum weltweit führenden Hersteller von Verkehrsflugzeugen aufsteigen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters in Berufung auf Insider berichtet, lieferte der europäische Flugzeugbauer in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 389 Maschinen aus. Das ist ein Plus von rund 28 Prozent.