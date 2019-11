787 Dreamliner Boeing-Insider warnt vor Ausfall von Sauerstoff-Notversorgung

Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht zur Ruhe. Die technischen Probleme beim einstigen Verkaufsschlager 737 Max sind noch immer nicht ausgeräumt, die Maschinen müssen nach den beiden Abstürzen weiter am Boden bleiben.

Negative Schlagzeilen macht aber auch ein anderes Prestigeprojekt des US-Konzerns: der Langstreckenjet 787 Deamliner. Ein ehemaliger Boeing-Ingenieur berichtet von schwerwiegenden Problemen bei der Sauerstoff-Notversorgung.

Das meldet der britische Sender BBC. Bei dem Ingenieur handelt es sich um John Barnett, der bei Boeing 32 Jahre angestellt war, unter anderem in der Qualitätskontrolle in einer Boeing-Fabrik in South Carolina. Als bei Boeing vor knapp einem Jahrzehnt die Massenproduktion des Dreamliner anlief, habe er beobachtet, dass die Fertigungslinien in großer Eile umgebaut worden seien - auf Kosten von Qualität und Sicherheit.

Im Jahr 2016 habe er dann Probleme bei der Sauerstoffversorgung entdeckt, die im Falle eines plötzlichen Druckabfalls das Überleben der Menschen im Flieger gewährleisten soll. In solchen Fällen sollen Atemmasken aus der Decke fallen, ohne die die Passagiere und Crew in großer Höhe sonst in weniger als einer Minute das Bewusstsein verlieren.

Laut Barnett gibt es folgendes Problem beim Dreamliner: Viele Sauerstoffflaschen entleerten sich nicht automatisch. Die Atemmasken wären also nicht mit Sauerstoff versorgt worden. Laut dem Ingenieur ordnete er während seiner Zeit bei Boeing Überprüfungen an. Von 300 getesteten Flaschen hätten 75 nicht funktioniert, also ein Viertel.

Die BBC berichtet, die Konzernführung habe Barnetts Hinweise dennoch nicht weiterverfolgt. Der 57-Jährige hat das Unternehmen 2017 verlassen, offiziell aus gesundheitlichen Gründen.

Boeing bestreitet Barnetts Vorwürfe, räumt allerdings ein, das Unternehmen habe 2017 "einige Sauerstoffflaschen von einem Zulieferer identifiziert, die nicht korrekt entluden". Diese seien aus dem Verkehr gezogen und durch andere Sauerstoffflaschen ersetzt worden. Vor Auslieferung teste Boeing aber jedes installierte Sauerstoffsystem mehrfach. Auch bereits in Betrieb befindliche Jets würden in regelmäßigen Abständen überprüft.