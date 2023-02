Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof Schwarzes Loch in der Innenstadt

Mit der Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof ist das Warenhaus in Deutschland am Ende. Viel zu lange hielten Politiker und zuletzt Eigner René Benko ein sterbendes Geschäftsmodell am Leben. Dabei gibt es Beispiele, wie es besser geht.