Aktie auf Mehrjahrestief Adidas senkt die Geschäftsprognose für 2022 zum dritten Mal

Das Adidas-Management rechnet für 2022 in den fortgeführten Geschäftsbereichen jetzt nur noch mit einem Gewinn von rund 500 Millionen Euro, wie am Donnerstag nach Börsenschluss mitgeteilt wurde. Die Prognose hatte zuvor bei rund 1,3 Milliarden Euro gelegen. Beim Umsatz rechnet der Konzern für 2022 mit einem währungsbereinigten Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im vergangenen Jahr hatte es noch ein Plus von 16 Prozent auf 21 Milliarden Euro gegeben.