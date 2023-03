Zwei Tage später vollzog das Unternehmen nun eine Kehrtwende: »Wir sind bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Foundation zurückzuziehen«, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Herzogenaurach. Eine Begründung nannte sie nicht. Aber Adidas hatte offenbar Sorge, dass der Einspruch als Kritik an den Zielen von Black Lives Matter verstanden werden könnte.