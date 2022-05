Sitz der Adler Group in Berlin: Probleme mit dem Jahresabschluss

Für die Adler Group beginnt die neue Woche so schlecht, wie die vorherige zu Ende gegangen ist: Die Aktien des Immobilieninvestors sind am Montagvormittag um fast 50 Prozent auf ein Rekordtief von 4,01 Euro gefallen. Grund ist das verweigerte Testat für die Bilanz 2021 durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG.

Am Samstag waren mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats des Immobilienkonzerns zurückgetreten, nachdem sich KPMG am Freitagabend außerstande gesehen hatte, ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben. Trotzdem legte Adler Zahlen vor, um seiner Berichtspflicht nachzukommen. Danach legte der operative Gewinn zu, unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro, nach plus 191 Millionen Euro vor einem Jahr. Diese Zahlen waren für Anleger aber wohl zweitrangig.

Die Investmentfirma Viceroy des Leerkäufers Fraser Perring, die auch den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard früh mit Veröffentlichungen unter Druck gesetzt hatte, hat gegen Adler erstmals im Oktober schwere Vorwürfe erhoben. Dabei ging es unter anderem um die Bewertung von Immobilienprojekten. Adler wies die Kritik seither immer wieder zurück.

Um hohe Schulden abzubauen, hatte Adler Ende 2021 und Anfang 2022 Immobilien in größerem Umfang verkauft, etwa an die Beteiligungsgesellschaft KKR sowie an den Konkurrenten LEG.

Dax startet mit Verlusten in die Woche Auch der Leitindex Dax startete am Montag mit Verlusten in den Handel. Nach der recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex kurz nach Handelsbeginn um 0,75 Prozent auf 13.992 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,85 Prozent auf 29.838 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,5 Prozent. Börsianer vermuten als Grund für den Kursrutsch auch automatisierte Verkäufe. In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise 13.500 Punkten genähert, bevor ihm mit einem Anstieg auf deutlich über 14.000 Punkte dann eine Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent.

Warten auf die US-Notenbank Auch in den USA hatten die wichtigsten Indizes vergangene Woche deutlich nachgegeben. An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex Nasdaq 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021. Der Fokus der Anleger richtet sich in dieser Woche auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt. Denn damit werden verzinste Geldanlagen wie etwa Staatsanleihen attraktiver. Auch Kredite werden durch steigende Zinsen teurer und können das Wachstum von Firmen hemmen.