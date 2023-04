Die Adler Group will ihre milliardenschweren Schulden ohne eine komplette Zerschlagung des Konzerns abzahlen. »Wir werden keine Zerschlagung machen«, sagte Finanzchef Thomas Echelmeyer in einer Telefonkonferenz. Man wolle »ein Berlin-Portfolio behalten mit einem deutlich kleineren Umfang und einem deutlich geringeren Projektentwicklungsportfolio«. Die Adler Group könne so alle Schulden zahlen. Der Konzern werde aber auch Stellen abbauen müssen.

Mit den Gläubigern hatte sich die Adler Group im November auf eine finanzielle Sanierung geeinigt, ein Londoner Gericht hatte den Plan bestätigt. Die Adler Group ist dem Plan zufolge nicht berechtigt, für das Jahr 2022 und darüber hinaus Dividenden an die Anteilseigner zu zahlen, zu denen unter anderem der Immobilienkonzern Vonovia gehört.