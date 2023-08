Die in Afghanistan herrschenden militant-islamistischen Taliban haben nach eigenen Angaben Verträge über die Ausbeutung großer Rohstoffvorkommen geschlossen. In der Hauptstadt Kabul seien am Donnerstag Abkommen für den Betrieb von sieben Bergwerken unterzeichnet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar. Vereinbart wurden demnach Investitionen von 6,5 Milliarden US-Dollar.