Widerstand der Krabbenfischer Agrarminister wollen Schleppnetzverbot verhindern

Die EU-Kommission will die Fischerei nachhaltiger machen und umweltschädliche Fangmethoden wie Schleppnetze verhindern. Krabbenfischer sehen dadurch ihre Existenz bedroht. Cem Özdemir will sich jetzt in Brüssel für sie einsetzen.