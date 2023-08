Angeblich für 120.000 Euro Luftverkehrsunternehmer kauft die Marke Air Berlin

Um die Markenrechte hat es nun zuletzt ein Bieterverfahren gegeben. Was der neue Eigentümer Rossello mit den Rechten will – und ob er die bekannte Marke womöglich gar wieder an den Himmel bringen wird, ist unklar. Dem »Aerotelegraph« sagte er: »Es gibt einige Ideen. Alles ist möglich.« Es sei aber unwahrscheinlich, dass er den Namen für die von ihm gegründete Sundair verwenden werde.