Bis 2050 emissionsfrei

»Die Aufnahme des Elektro-Regionalflugzeugs ES-30 von Heart Aerospace in unsere Flotte ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen«, sagte Michael Rousseau, Präsident von Air Canada.

In Deutschland hatte im August 2021 die Deutsche Post mitgeteilt, dass sie beim Hersteller Eviation zwölf elektrische Frachtmaschinen des Typs »Alice« bestellt hat. Eviation erwarte, die Flugzeuge im Jahr 2024 ausliefern zu können, so die Post damals. Die Maschine könne von einem einzelnen Piloten geflogen werden und mehr als 1200 Kilogramm an Fracht transportieren. Die maximale Reichweite liege bei 815 Kilometern. Das E-Flugzeug eigne sich damit für kürzere Zubringerstrecken.