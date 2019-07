Die niederländisch-französische Fluggesellschaft Air France-KLM hat 60 Exemplare des Airbus-Jets A220-300 bestellt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge beläuft sich das Auftragsvolumen nach Listenpreisen auf bis zu elf Milliarden Dollar. Außerdem sicherte sich die Airline die Rechte zum Kauf von bis zu 60 weiteren Maschinen.

Die Langstreckenmaschinen des Typs A380 will das Unternehmen dagegen bis 2022 ausmustern. Der Großraumjet sei im derzeitigen Marktumfeld nur noch schwer gewinnbringend einzusetzen, hieß es. Air France-KLM will nun auf die kleineren A220 setzen, um Kosten zu senken, Sprit zu sparen und auch den ökologischen Fußabdruck zu verbessern.

Airbus selbst gibt dem A380 keine Zukunft mehr und kündigte im Februar an, den Flieger aus dem Programm zu nehmen. Airlines bevorzugen inzwischen kleinere Flugzeuge mit nur zwei anstatt vier Triebwerken, die sich wirtschaftlicher betreiben lassen.

Ungewöhnliche Werbemaßnahme von Air France-KLM

Der massive Ausstoß von Kohlendioxid durch Flugzeuge schädigt das Klima massiv: Regelmäßig tauchen Fluggesellschaften in den Emissionsrankings der größten CO2-verursachenden Firmen weit oben auf.

Noch vor einigen Tagen hatte sogar der Konzern selbst mit einer ungewöhnlichen Werbemaßnahme Aufsehen erregt. KLM-Chef Pieter Elbers hatte in einem Video an die Kunden gerichtet gefragt: "Müssen Sie sich immer persönlich treffen?" "Könnten Sie nicht auch mit dem Zug fahren?"

Das Unternehmen hatte sich damit augenscheinlich in die Kritik am klimaschädlichen Fliegen eingereiht. Auf Forderungen nach einer nationalen CO2-Gebühr auf Flüge in den Niederlanden hatte Air France-KLM dagegen zurückhaltend reagiert. (Lesen Sie hier, warum die Forderung dennoch ein cleverer PR-Schachzug gewesen sein dürfte.)