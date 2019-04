Wegen Rüstungsexportverbot nach Saudi-Arabien Airbus verzeichnet Gewinneinbruch

Der Gewinn des europäischen Airbus-Konzerns ist im ersten Quartal eingebrochen. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 40 Millionen Euro, das sind 86 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen mit. Während das laufende Geschäft mehr abwarf als von Analysten gedacht, verfehlte der gesunkene Nettogewinn klar die Erwartungen von Experten.

Grund ist unter anderem das deutsche Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. So ist Airbus am Kampfjet Eurofighter beteiligt, von dem Saudi-Arabien eigentlich 48 Exemplare kaufen will. Das Land führt die Militärallianz, die im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft.

Auch die Kosten für den Ausstieg aus dem Prestigeprojekt A380 belasten Airbus, sie liegen schon jetzt über den Planungen. Dazu kam der schwankende Dollarkurs: Airbus bezahlt seine 135.000 Mitarbeiter starke Belegschaft überwiegend in Euro, verkauft seine Maschinen aber in Dollar.

Der neue Airbus-Chef Guillaume Faury sieht abseits solcher Sondereffekte den Konzern jedoch auf Kurs, den operativen Gewinn in diesem Jahr um 15 Prozent zu steigern. Dazu will der Konzern 880 bis 890 Verkehrsflugzeuge ausliefern - ein neuer Rekord. "Der zivile Flugzeugmarkt ist weiterhin robust, und auch im Hubschrauber-, Verteidigungs- und Raumfahrt-Geschäft sehen wir gute Zukunftschancen", sagte Faury.

Im ersten Quartal steigerte Airbus den Umsatz dank der Flugzeugproduktion um 24 Prozent auf gut 12,5 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn vervielfachte sich im Jahresvergleich von 14 Millionen auf 549 Millionen Euro.

Von der hohen Flugzeugnachfrage profitierte auch Airbus- und Boeing-Zulieferer MTU. Der Triebwerksbauer steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um elf Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um sieben Prozent auf 188 Millionen Euro zu. Der Überschuss stieg um 19 Prozent auf rund 127 Millionen Euro.