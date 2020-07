Geplante Stellenkürzungen Altmaier warnt vor Benachteiligung deutscher Airbus-Standorte

Mehr als 5000 Jobs will der europäische Flugzeugbauer Airbus in Deutschland streichen - das sei unverhältnismäßig, findet die IG Metall. Auch der Bundeswirtschaftsminister mahnt eine faire Verteilung an.