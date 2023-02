Die Langstreckenflugzeuge sollen nun repariert, die gegenseitigen Klagen beendet werden. Für Juni war bereits ein Prozess in London terminiert, in Anhörungen vor Gericht hatten sich Vertreter von Airbus und Qatar Airways öffentlich gestritten. »Beide Parteien freuen sich darauf, die Maschinen sicher wieder in die Luft zu bringen«, erklärten die Unternehmen nun.

Angesichts der Brisanz der Auseinandersetzung, die sich seit Herbst 2021 hinzog, hatte sich auch die Politik eingeschaltet. Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zeigte sich erfreut. Das seien »großartige Neuigkeiten für die französische Luftfahrtindustrie«. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits am Dienstag über eine Annäherung und eine mögliche rasche Einigung berichtet. Nach Treffen der beiden Kontrahenten mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Doha war Dynamik in die zähen Verhandlungen gekommen. Am Mittwochnachmittag standen Gespräche auf höchster Ebene an.