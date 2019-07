Halbjahreszahlen Airbus holt gegenüber Boeing auf

Airbus hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt und damit weiteren Boden gegenüber dem US-Konkurrenten Boeing gutgemacht. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg gegenüber dem Vorjahr von 1,16 auf 2,53 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Der neue Vorstandschef Guillaume Faury bekräftigte das Ziel, das bereinigte Ebit um rund 15 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu steigern.

Mit den Zahlen übertraf Airbus die Erwartungen der Analysten. Grund für die gute Entwicklung ist nach Konzernangaben der Produktionshochlauf der A320-Familie von Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeugen mit neuen und effizienteren Triebwerken, die Airbus lange Zeit Kopfzerbrechen bereitet hatten. Zudem habe der größere A350 beste Chancen, in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen.

Am Dienstag war ein bevorstehender Milliardenauftrag für Airbus bekannt geworden: Die Fluggesellschaft Air France-KLM will 60 Jets A220-300 bei Airbus bestellen. In den ersten sechs Monaten lieferte Airbus 389 Maschinen aus, 86 mehr als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr könnte Airbus damit erstmals seit Jahren mehr Flugzeuge an die Kundschaft bringen als Boeing und den US-Konzern somit als Branchenführer überholen.

Schon 2018 hatte Boeing seine Rolle als weltgrößter Flugzeugbauer nur noch knapp verteidigen können. Die Amerikaner kämpfen mit der vorübergehenden Stilllegung des Modells Boeing 737 MAX nach zwei Abstürzen mit Hunderten Todesopfern.

Engpass im Hamburger Werk

Leise Zweifel äußerte Faury aber am Plan, in diesem Jahr 880 bis 890 zivile Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Was dieses Ziel betreffe, sei das zweite Halbjahr eine "Herausforderung". Ein Engpass ist das erweiterte Hamburger Werk, das Probleme mit den verbesserten Kabinen für den gefragten A321neo hat.

Empfindlich stören könnte Airbus zudem der Handelsstreit: Wenn die USA wie angedroht Zölle auf Flugzeuge und Hubschrauber aus der EU erhöben, könnte dies den Export in die USA behindern "und die Finanz- und Ertragslage von Airbus negativ beeinflussen", warnte der Konzern. "Airbus unterstützt weiterhin ein durch Verhandlungen erzieltes Ergebnis."

Airbus-Aktien stiegen bis zum späten Mittwochvormittag um 0,83 Prozent auf 128,82 Euro. Damit schnitten sie geringfügig besser ab als der Mittelwerte-Index MDax, der um ein knappes halbes Prozent vorrückte. Bis zum Rekordhoch bei 133,82 Euro von Mitte Juli fehlen den Airbus-Papieren aber noch etwa 5 Euro.