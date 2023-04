Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Produktion seines meistverkauften Jets in China verdoppeln. Airbus-Chef Guillaume Faury kündigte in China an, dass der Konzern eine zweite Fertigungsstraße im Werk in Tianjin bauen werde. Damit verdopple sich die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie auf chinesischem Boden.