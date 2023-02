Die Argumentation krankt daran, dass sie die politischen Realitäten in Moskau ausblendet. Zwar haben russische Milliardäre nach Ansicht vieler Experten tatsächlich kaum noch Einfluss auf den Kreml. Das gilt auch für Milliardäre mit mehr Kapital als Charitonin. Andersherum aber gilt es eben nicht. Der Kreml hat durchaus Einfluss auf russische Magnaten. So argumentiert etwa der russische Elitenforscher Nikolai Petrow, der russische Staat habe die meisten russischen Superreichen in der Hand – weil sie beständig damit rechnen müssten, dass der Kreml ihre Vermögen beschlagnahmt. Indirekt könnte Moskau also durchaus Einfluss nehmen – selbst wenn Charitonin nicht in Wladimir Putins Präsidentenbüro ein und aus gehe.