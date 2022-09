Die Deutschen tun sich weiterhin schwer mit Aktien – selbst bei den bedeutendsten deutschen Unternehmen. Die 40 Dax-Konzerne in Deutschland haben zwar noch nie so viel an ihre Anteilseigner ausgeschüttet wie in diesem Jahr: 51 Milliarden Euro nach 36 Milliarden Euro im Vorjahr. Die meisten dieser Dividenden gehen jedoch ins Ausland.