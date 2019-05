Shanghai-Start des Discounters Aldi buhlt mit Haxen und Sauerkraut um Chinesen

Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in Shanghai seine ersten beiden Filialen in China. Am 7. Juni werden zwei Märkte in der ostchinesischen Hafenmetropole eröffnet, wie Aldi China einen Vorab-Bericht des Manager Magazins bestätigte. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern sollen rund 1300 verschiedene Produkte aus 15 Produkt-Kategorien angeboten werden. Chef von Aldi China ist Christoph Schwaiger, das Aldi China Team ist zunächst 200 Personen stark.

Die Läden werden lokal beschaffte und importierte Waren anbieten - von Rindfleisch und Milch aus Australien bis hin zu Fertiggerichten, bestätigte Aldi China. Zum Angebot gehöre auch Schweinshaxe mit Sauerkraut und Bratkartoffeln - als Discounter aus Deutschland wolle Aldi den chinesischen Kunden eben auch deutsche Spezialitäten anbieten. Dazu gehört auch der "Berliner Bao" - ein deutsches Würstchen mit Sauerkraut in einem traditionellen chinesischen Dampfbrötchen.

Die ersten Filialen werden im Jing'an Sporteinkaufszentrum sowie im Gumei Life Plaza im Minhang Bezirk eröffnet. Bisher hat "Aoleqi", wie sich Aldi auf Chinesisch nennt, seine Waren in China nur online über die große Handelsplattform Tmall verkauft. Es sollen in diesem Jahr zehn Märkte eröffnet werden, berichteten chinesische Medien. Die Kooperation mit der Alibaba-Tochter Tmall soll aber fortgeführt werden.

"Weiterer Schritt im Rennen von Aldi und Lidl"

"Das ist ein weiterer Schritt im Wettrennen von Aldi und Lidl weltweit", sagte Handelsexperte Matthias Queck von LZ Retailytics. Aldi Süd versuche, Claims abzustecken. Außerhalb Europas sei Aldi Süd mit der Expansion insbesondere in den USA und Australien in dem Wettrennen unbestritten vorn. Gerade das stationäre Geschäft sei in China aber kein Selbstläufer. Es sei zu vermuten, dass Aldi Süd sich zunächst vorsichtig vortaste mit wenigen Filialen, um das Konzept zu testen. Sollte es sich als erfolgreich erweisen, wäre Aldi Süd in der Lage, in kürzester Zeit kräftig in die Expansion zu investieren, meinte Queck.

US-Kette Wal-Mart betreibt bereits 400 Supermärkte in China

Große ausländische Supermärkte wie Carrefour oder Walmart sind in China schon lange vertreten, passen sich dabei stark dem chinesischen Geschmack an. Die US-Kette Walmart startete schon 1996 und betreibt heute mehr als 400 Supermärkte. Das französische Unternehmen Carrefour hat mehr als 230 Läden.

Einzelhandelsumsätze verlagern sich in China allerdings stark ins Internet - so wuchsen Lebensmittelumsätze online im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent.

Aldi positioniert sich in China auch höherwertiger als sonst, berichtet die "Lebensmittelzeitung". Aldi setzte stark auf von den Chinesen sehr geschätzte Importware. Durch diesen Fokus könne er eine wohlhabendere Kundenschicht ansprechen. Insofern sei das Geschäft in China nicht vergleichbar mit dem Massengeschäft des Discounters in anderen Ländern.

Aldi Süd ist inklusive seiner China-Aktivitäten in elf Ländern mit über 6240 Filialen vertreten. Die Mülheimer Unternehmensgruppe hat weltweit rund 149.000 Mitarbeiter. Das Essener Schwesterunternehmen Aldi Nord ist nach eigener Darstellung in neun Ländern aktiv.