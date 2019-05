Expansion in Asien Aldi Süd eröffnet seine erste Filiale in China

Der Lebensmitteldiscounter Aldi Süd wird in Kürze seine erste Filiale in China eröffnen. Dies erfuhr das manager magazin aus Branchenkreisen. Die Eröffnung der ersten Filiale in Schanghai ist für den 7. Juni geplant. Der Flagship-Store soll den chinesischen Kunden neben den gewohnten Aldi-Produkten auch frischen Fisch aus einer großen Theke bieten.

Spekulationen über einen möglichen Markteintritt des Discounters, der in Deutschland kaum noch zulegen kann, gibt es seit einigen Jahren. Bereits vor zwei Jahren hatte Aldi damit begonnen, eine eigene Landesgesellschaft in Schanghai aufzubauen und Produkte über die Onlineplattform Alibaba zu verkaufen. Konkurrent Lidl hatte wenig später nachgezogen, hat sich inzwischen aber aus dem Onlinegeschäft in China zurückgezogen.

Aldi betreibt in Deutschland etwa 4400 Filialen, ist hierzulande aber bereits vor einigen Jahren an seine Wachstumsgrenzen gestoßen. Im Jahr 2018 hat die Unternehmensgruppe Aldi Nord erstmals in ihrer Geschichte einen operativen Verlust in ihrem Heimatmarkt verbucht.

Aldi will mehr als fünf Milliarden Euro investieren

Auf das schwächelnde Deutschland-Geschäft hat der Discounter bereits mit einer Expansion reagiert, unter anderem nach England und in die USA. Zudem hat Aldi-Nord-Chef Torsten Hufnagel ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt, um Filialen zu modernisieren.

Für den Umbau daheim sowie die Errichtung weiterer Filialen im Ausland will Aldi in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Euro ausgeben. Es ist das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte.

Während Aldi Nord sich bei der Expansion im Ausland auf Spanien, Frankreich, Polen und die Beneluxstaaten konzentriert, wagt Aldi Süd nun den großen Schritt auf den chinesischen Markt - in der Hoffnung, durch Wachstum im Reich der Mitte die Probleme auf dem Heimatmarkt bald vergessen zu machen.