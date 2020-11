Nach 101 Jahren Aldi schließt »Filiale Nummer 1« in Essen

Im Frühjahr 1919 zogen die Eltern von Karl und Theo Albrecht mit ihrem Lebensmittelladen in die Huestraße 89 in Essen. Am Samstag macht die älteste Aldi-Filiale nun zu – die Tradition soll aber weiterleben.