»Die Transaktion unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie in den USA«, erklärte der Chef von Aldi in den USA, Jason Hart. Der Discounter hatte bereits Pläne, in diesem Jahr landesweit 120 Märkte hinzuzufügen und damit bis Jahresende in den USA auf 2400 Märkte zu kommen.

Seit 1967 in den USA

Das Unternehmen ist seit 1976 in den USA präsent. Die Aldi-Läden in dem Land gehören Aldi Süd, während Aldi Nord in den USA die Kette Trader Joe's besitzt, die ebenso wie das Mutterhaus auf preisgünstige Lebensmittel spezialisiert ist.