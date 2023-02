Der Markt verändere sich, sagte Özdemir. »Wer jetzt so tut, als könne alles so bleiben, wie es ist, setzt die Tierhaltung in Deutschland, viele Höfe, an denen Familien hängen, aufs Spiel.«

Kritik von Foodwatch

Kritik gab es hingegen von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Es solle vorgegaukelt werden, mit dem Kauf von Produkten der Stufen drei und vier das Leben der Tiere nachhaltig verbessern zu können. Gegen Krankheit und Elend von Tieren helfe aber keine irreführende Haltungskennzeichnung, sondern nötig seien lückenlose Gesetze für mehr Tiergesundheit.

Greenpeace begrüßte, dass mit der Ankündigung durch Aldi Billigfleisch im Supermarkt nun »mehr und mehr zum Auslaufmodell wird«. Billigfleisch auch in diesem Segment aus den Regalen zu nehmen, »bedeutet weniger Tierleid und mehr Schutz fürs Klima«, erklärte die Umweltschutzorganisation.