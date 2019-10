Gesunde Lebensmittel Aldi will Nährwertampel Nutri-Score einführen

Die Handelsketten Aldi Nord und Aldi Süd wollen nach Angaben der Verbraucherschützer von Foodwatch die Nährwertampel Nutri-Score einführen. Das Unternehmen unterstütze die geplante Einführung der Kennzeichnung und plane, sie "auf relevanten Eigenmarken-Produkten aufzubringen", heißt es in zwei gleichlautenden Schreiben an Foodwatch, die AFP am Mittwoch vorlagen. Voraussetzung dafür sei, dass ein entsprechender Rechtsrahmen existiere. Das könnte im kommenden Frühjahr der Fall sein.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte Ende September angekündigt, den Nutri-Score in Deutschland einführen zu wollen. Eine Verbraucherbefragung hatte ergeben, dass sich eine deutliche Mehrheit für die Nährwertampel als Kennzeichnung ausspricht. Klöckner will das Modell "zeitnah" auf freiwilliger Basis einführen, hieß es.

Der Nutri-Score wird in einigen europäischen Ländern bereits eingesetzt, er informiert auf der Verpackung unter anderem über den Zucker-, Fett- und Salzgehalt im Produkt. Foodwatch kämpft seit langem dafür, die Kennzeichnung einzuführen.

Die Organisation befragte nach eigenen Angaben neben Aldi auch die Ketten Rewe, Lidl und Edeka zum Nutri-Score. Demnach antwortete Rewe, erst dann eine Entscheidung treffen zu wollen, wenn ein entsprechendes Regelwerk vorliege. Auch bei Lidl hieß es, der Discounter warte darauf, dass die Bundesregierung "zügig die entsprechenden Rahmenbedingungen" schaffe. Edeka schrieb demnach, zunächst würden die Ergebnisse eines eigenen "Praxistests" abgewartet.