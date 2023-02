Angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise will Aldi will seine Präsenz in London deutlich ausbauen. Die Zahl der derzeit rund 60 Filialen in der Region um die britische Hauptstadt solle nahezu verdoppelt werden, teilte der Discounter mit. Dazu sollen Aldi zufolge 2400 Menschen eingestellt werden.