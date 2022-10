Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe aus dem Jahr 2012 droht schon ab einer Summe von einer Million Euro in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung. Sollte Schuhbeck also für die angeklagten Taten verurteilt werden, droht dem 73-Jährigen wohl Gefängnis. Der Prozess dürfte der Tiefpunkt seiner Karriere sein, in der er die Beatles und Charlie Chaplin bekocht hatte, genauso wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und Queen Elizabeth II.