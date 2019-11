Trotz Rezessionsgefahr Alibaba zieht Börsengang in Hongkong durch

Der chinesische Internetkonzern Alibaba strebt in in Hongkong an die Börse. Das Unternehmen will dabei umgerechnet bis zu 12,5 Milliarden Euro einnehmen.

Alibaba biete bis zu 575 Millionen Aktien zu je 188 Hongkong-Dollar an, teilte das Unternehmen mit. Das könnte dem Konzern bis zu 13,8 Milliarden US-Dollar einbringen. Zuvor war mit deutlich mehr gerechnet worden. Noch am Mittwoch etwa hatte die "South China Morning Post", die zu Alibaba gehört, von einem Ziel bis zu 15 Milliarden Dollar berichtet.

Listing verschoben

Mit dem Börsengang in Hongkong entspricht Alibaba auch den Wünschen der Regierung. Peking ermuntert die großen Tech-Unternehmen des Landes immer wieder, in China an die Börse zu gehen. Geplant ist eine Technologiebörse in Shanghai nach dem Vorbild der US-Börse Nasdaq.

Der Börsengang in Hongkong ist schon der zweite für Alibaba: Der Konzern ist außerdem in New York gelistet. Eigentlich wollte Alibaba schon im Sommer an die Hongkonger Börse gehen, sah dann aber angesichts der Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolonie und des Handelskonflikts mit den USA zunächst davon ab.

Regierung erwartet tiefe Rezession

Die Regierung der Sonderverwaltungszone rechnet durch die Proteste mit einer tiefen Rezession. 2019 wird beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) jetzt mit einem Rückgang von 1,3 Prozent gerechnet, teilte die Regierung mit. Bisher hatte sie ein Minus von 0,1 Prozent erwartet. Die Prognose gilt für das Wachstum im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr. Es wäre die erste Rezession auf Jahressicht in Hongkong seit der globalen Finanzkrise vor gut zehn Jahren.

Auf kürzere Sicht befindet sich die Sonderverwaltungszone bereits in der Rezession. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung (BIP) zum Vorquartal um 0,5 Prozent geschrumpft, im dritten Quartal ging sie um 3,2 Prozent zurück. Diese Zahlen bestätigte die Regierung.

Analysten sprechen von einer "technischen" Rezession, wenn die Wirtschaftsleistung eines Landes zwei Quartale in Folge sinkt. Ein solcher rechnerischer Abschwung unterscheidet sich von einer Rezession über ein ganzes Jahr hinweg betrachtet, die im Ausmaß zumeist schwerwiegender ist.