Online-Versandhandel EU-Wettbewerbshüter prüfen Amazon-Marktplatz

EU-Wettbewerbshüter haben eine Untersuchung gegen den Internet-Händler Amazon eingeleitet. Brüssel werde "die Geschäftspraktiken von Amazon und seine doppelte Funktion als Verkaufsplattform und Einzelhändler unter die Lupe nehmen", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Konkret gehe es um die "Standardvereinbarung zwischen Amazon und den Marktplatzhändlern" sowie um die Auswahl der in der Kauf-Box - also dem Einkaufswagen-Feld - angezeigten Händler.

In Deutschland hat Amazon gerade erst auf Druck des Bundeskartellamts zahlreiche Änderungen im Umgang mit den Händlern auf der Internet-Handelsplattform zugesagt, die am 16. August in Kraft treten sollen. Die deutschen Wettbewerbshüter stellten daraufhin das Verfahren gegen den US-Konzern ein.

Amazon verkauft zum einen als Einzelhändler Produkte auf seiner Website. Zum anderen stellt das Unternehmen einen Online-Marktplatz zur Verfügung, über den unabhängige Händler ihre Produkte direkt an Verbraucher verkaufen könnten.

Nach Ansicht der EU-Kommission sammelt Amazon auf dem Marktplatz für unabhängige Händler "fortlaufend Daten über die Tätigkeit auf seiner Plattform". Laut ersten Erkenntnissen der Kommission scheint Amazon "wettbewerbssensible Informationen über Marktplatzhändler, ihre Produkte und die von den Händlern auf der Plattform vorgenommenen Transaktionen zu nutzen".

Bei den Standardvereinbarungen mit den Marktplatzhändlern wollen die EU-Wettbewerbshüter nun untersuchen, "ob und wie die Nutzung der Daten, die Amazon als Einzelhändler über die Marktplatzhändler sammelt, den Wettbewerb beeinträchtigt".

Die Anzeige von Händlern im Einkaufswagen-Feld ist auf dem Amazon-Marktplatz entscheidend für den Absatz, denn der Kunde kann das Produkt mit einem Klick kaufen. Die Kommission will nun prüfen, welche Rolle Daten bei der Auswahl von Händlern spielen, die den Platz in der Kauf-Box bekommen. Amazon wählt die angezeigten Anbieter über einen Algorithmus aus, dessen genaue Kriterien nicht bekannt sind.

Das Unternehmen erklärte, man werde bei der Untersuchung "vollständig mit der Europäischen Kommission kooperieren". Gleichzeitig bekräftigte Amazon das Ziel, "Firmen aller Größen zu unterstützen und ihnen beim Wachstum zu helfen".