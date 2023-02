Der Zweck der Datenauswertung liege in der Steuerung der logistischen Abläufe, es würden keine persönlichen Eigenschaften überwacht. Sie sprach von einer schwierigen Aufgabe des Abwägens: »Wir hätten uns gewünscht, dass der Gesetzgeber tätig geworden wäre oder noch wird.« Die Verhandlung fand am Standort des Onlinehändlers in Winsen/Luhe im Landkreis Harburg statt.