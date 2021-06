Umstrittenes Pausensystem Amazon reagiert auf Bericht über gehäufte Arbeitsunfälle

Die Auswertung der Gewerkschaft ist vernichtend: Amazon-Arbeiter werden fast doppelt so häufig Opfer von Arbeitsunfällen wie Beschäftigte in anderen Warenlagern. Nun will der Konzern das System entschärfen, mit dem die Mitarbeiter angetrieben werden.