Der Online-Händler Amazon streicht weitere 9000 Stellen. Das kündigte Konzernchef Andy Jassy in einem Memo an die Mitarbeiter an. Betroffen seien vor allem die Cloud-Sparte AWS, die Werbeabteilung und der Livestreaming-Dienst Twitch. Anfang des Jahres hatte der Konzern wegen der trüben Konjunkturaussichten schon 18.000 Jobs abgebaut.