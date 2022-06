Den Plan gibt es seit Jahren – doch nun wird Amazon konkret. Der US-Onlinehändler will in einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit der Paketlieferung per Drohne beginnen.

»Später in diesem Jahr« könnten sich die Einwohner der Stadt Lockeford »für eine kostenlose Lieferung per Drohne anmelden«, erklärte der Konzern am Montag. Das Unternehmen wartet noch auf die endgültige Genehmigung der Behörden für den Praxistest. Lockeford hat rund 3500 Einwohner und liegt etwa 160 Kilometer östlich von San Francisco.