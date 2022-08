In seinem Nachhaltigkeitsbericht versucht Amazon die Lage indes anders darzustellen. So verweist das Unternehmen auf allerlei Anstrengungen von Zertifizierungen bis hin zu grünen Investitionen. Da die CO 2 -Emissionen in absoluten Zahlen dennoch steigen, schreibt das Unternehmen: »Der Fokus sollte nicht nur auf dem Kohlenstofffußabdruck eines Unternehmens in Form der absoluten Kohlenstoffemissionen liegen, sondern auch darauf, ob es seine Kohlenstoff-Intensität senkt.« Diese sei um 1,9 Prozent gesunken. Sprich: Die Emissionen, die es für jeden Dollar verkaufter Ware ausstößt, gingen etwas zurück.