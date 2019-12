Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freu'n - jedenfalls, wenn eure Eltern Amazon-Prime-Kunden sind. Der Versandhändler hat den Amerikanern versprochen, pünktlich zum Fest auszuliefern, was sie noch einen Tag vor dem Läuten der Weihnachtsglöckchen bestellen. Wer so lange nicht vorausplant, dem bleibt vielfach immer noch eine Option: die Same-Day-Lieferung an Heiligabend.

Weihnachten in Amerika, das ist die Mutter aller Konsumschlachten, und in diesem Jahr tobt der Kampf um die Gunst der Käufer heftiger als je zuvor. Es geht um einen Saisonumsatz von 700 Milliarden Dollar und darum, die dauerhafte Loyalität der Verbraucher zu erringen - oder zu verlieren. "Die Lieferketten des Einzelhandels sitzen auf einem Schleudersitz", urteilt die Beratungsgesellschaft Bain & Company: Wenn das Wunschgeschenk nicht vorrätig sei oder nicht rechtzeitig eintreffe, dann "kommen die enttäuschten Kunden oft nicht zurück".

In den vergangenen Jahren ist es Amazon in der Weihnachtsgeschäftszeit zuverlässig gelungen, seine Vorherrschaft auszubauen: Mit einem Marktanteil im E-Commerce von heute 40 Prozent hat der Riese aus Seattle alle Mitbewerber deklassiert. Und dabei soll es bleiben, wenn es nach Jeff Bezos geht. 1,5 Milliarden Dollar hat das Unternehmen allein im vierten Quartal investiert, um noch mehr Waren noch schneller an noch mehr Prime-Kunden zu bringen. Die Zwei-Stunden-Lieferung wurde auf 80 Städte ausgeweitet. Zehn Millionen Produkte, vom Kochtopf bis zur Spielekonsole, landen binnen einem Tag an den Haustüren. Ziel ist es, das Sortiment auf 100 Millionen zu verzehnfachen.

Der Morgan-Stanley-Analyst Simeon Gutman erwartet, dass Weihnachten 2019 zur Probe aufs Exempel wird: "Wie sehr brauchen die Menschen wirklich die 24-Stunden-Lieferung?" Für die Branche ist es ein Experiment unter erschwerten Bedingungen.

Wie Amazon den FedEx-Kurs zum Absacken brachte

Amerikas Shopping-Hochsaison ist in diesem Jahr extrem gedrängt. Traditionell beginnt die Einkaufrallye am Black Friday, dem Schnäppchentag nach Thanksgiving. Weil das Erntedankfest diesmal erst auf den 28. November fiel, verkürzte sich die Zeit bis Weihnachten auf 26 Tage. Das Geschäft lief mit Wucht an: Am Cyber Monday stellten die Onlinekäufer mit 9,4 Milliarden Dollar Umsatz einen Tagesrekord auf. Und noch nie wurde so viel per Handy bestellt. Insgesamt klickten innerhalb von fünf Tagen 142 Millionen Amerikaner auf "kaufen".

Für die Branche heißt das: Jedes Schräubchen in der Logistikkette muss sitzen. Amazon nimmt in der Schlacht keine Gefangenen. Der Onlinehändler hat den Drittverkäufern auf seiner Website, den Marketplace-Anbietern, im Endspurt verboten, ihre Erzeugnisse weiter per FedEx an Prime-Kunden zu verschicken. Die Aktie des Logistikkonzerns, der die Über-Nacht-Lieferung einst erfunden hat, sackte daraufhin ab. Amazon begründete seinen Bann damit, dass die Leistung von FedEx zu wünschen übrig lasse.

Nach Berechnung des Softwaredienstleisters ShipMatrix kam FedEx in der Woche nach Black Friday auf eine Pünktlichkeitsquote von 90,4 Prozent. UPS brachte es auf 92,7 Prozent, Amazon auf 93,7 Prozent.

Amazon, ein Frachtunternehmen in eigener Sache

Amazon selbst arbeitet schon länger nicht mehr mit FedEx zusammen. Doch es war FedEx-Chef Fred Smith, der die Scheidung vom Großkunden einreichte, weil der im Terrain des Partners wildere. "Es gibt UPS. Es gibt DHL. Es gibt die Post. Und jetzt gibt es immer öfter Amazon", beschwerte sich Smith. Seine Sorge, dass der einstige Online-Buchhändler in die Logistikbranche einsteigen wird, halten Analysten nicht für abwegig.

Tatsächlich ist Amazon heute schon ein Frachtunternehmen in eigener Sache. In diesem Jahr liefert die Logistiktochter weltweit jedes zweite Paket selbst aus, insgesamt 3,5 Milliarden. Amazon Air soll seine Luftfahrtfrachtflotte von 50 auf 70 Flugzeuge ausbauen und Bezos hat 100.000 E-Lieferwägen bestellt. 2022 wird Amazon nach Schätzung von Morgan Stanley mehr Kartons durch die Gegend karren als FedEx oder UPS .

Doch weder die beiden - noch die Konkurrenten im Kerngeschäft - wollen kampflos aufgeben. FedEx hat angekündigt, sich auf das Geschäft mit den Supermarktketten Walmart und Target zu konzentrieren. Diese wollen ihre flächendeckenden Filialnetze künftig nutzen, um Amazon auf den letzten Metern zum Kunden zu schlagen. Walmart wirbt damit, kostenlos am nächsten Tag zu liefern, während die Prime-Mitgliedschaft 119 Dollar im Jahr kostet.

Amazon ist vom Verfolger zum Verfolgten geworden. Die aggressive Geschäftsstrategie des Erfolgskonzerns, der seine Kunden mit Samthandschuhen anfasst, hat die Kartellwächter alarmiert. Die Aufsichtsbehörde FTC führt Interviews mit Marketplace-Anbietern, um mögliche Wettbewerbseinschränkungen zu prüfen. Und es gibt Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Amazon, die auch manche Fans nicht kalt lässt.

"Obwohl die Kunden oft ihre Liebe für Amazon ausdrücken, haben sie in jüngster Zeit Bedenken genannt, was Unternehmensaspekte wie den Umgang mit Mitarbeitern und wettbewerbsschädliches Verhalten betrifft", heißt es in einer Analyse der Beratungsgesellschaft Bain & Company vom November. Verglichen mit anderen Einzelhändlern habe die Kundenloyalität bei Amazon seit 2017 nachgelassen. Zudem habe die Konkurrenz das Drehbuch des Gewinners - niedrige Preise, schnelle Lieferung und exzellenter Kundenservice - inzwischen kopiert. Target, Walmart und der Elektronikmarkt Best Buy "schließen Wettbewerbslücken", so Bain.

Andere proben den stillen Aufstand. Ausgerechnet zum Start des Saisongeschäfts hat der Sporthersteller Nike erklärt, den Direktverkauf auf amazon.com zu stoppen. "GOBIG" verkündet Nike nun auf der eigenen Internetseite und verspricht 20 Prozent Extrarabatt. Für die neuen Sneaker zum Weihnachtstag ist es jetzt allerdings zu spät.