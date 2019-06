Klimaziele Scheuer will von Bahn schnelleren Komplettumstieg auf Ökostrom

Um die Vorgaben beim Klimaschutz zu erreichen, will Verkehrsminister Andreas Scheuer auch die Deutsche Bahn deutlich stärker einspannen. Er habe die Spitze des bundeseigenen Konzerns aufgefordert, "zügig ein Konzept vorzulegen, wie wir zwölf Jahre früher als bisher geplant auf 100 Prozent Ökostrom umstellen - nämlich ab 2038 statt 2050", sagte Scheuer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er wolle, dass die Bahn einen "noch größeren Beitrag" zum Erreichen der CO2-Reduzierung leiste.

Die Bundesregierung berät derzeit über Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Vor allem der Verkehrsbereich muss den Ausstoß von Kohlendioxid verringern, um Klimaziele 2030 einhalten zu können. Die Regierung will im September eine "Grundsatzentscheidung" über die nötigen Gesetze und Maßnahmen treffen und diese bis Jahresende im Kabinett verabschieden.

Über seine Forderung hatte Scheuer laut dem Bericht am Montag mit Bahn-Chef Richard Lutz und Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla gesprochen. Ein Bahn-Sprecher sagte, der Vorstand werde dem Aufsichtsrat in zwei Wochen eine neue Strategie für die Deutsche Bahn vorstellen. "Die Bahn wird in jedem Fall ihre ökologische Vorreiterrolle weiterhin konsequent ausbauen und verteidigen. Denn die Schiene zu stärken, bedeutet aktiven Klimaschutz." Schon Ende dieses Jahres werde die Bahn 60 Prozent ihres Stroms mit erneuerbaren Energien abdecken.

Bahn meldet Fortschritte bei Verspätungen

Ein weiteres wichtiges Thema für die Bahn sind Verspätungen. Im vergangenen Jahr lag die Pünktlichkeit im Fernverkehr nur bei knapp 75 Prozent - das Ziel waren 82 Prozent gewesen. Für das laufende Jahr wird eine Quote von 76,5 Prozent angepeilt.

Von Januar bis Mai habe die Pünktlichkeitsquote bei durchschnittlich 78,6 Prozent gelegen, teilte die Bahn mit. Im Mai seien 79,8 Prozent der Fernzüge pünktlich gewesen. Damit kam zwar immer noch gut jeder fünfte ICE, Intercity oder Eurocity zu spät. Es ist jedoch der beste Mai-Wert seit sieben Jahren. Verglichen mit April stieg die Pünktlichkeit um 1,1 Prozentpunkte.

Als pünktlich wertet der Konzern alle Züge, die weniger als sechs Minuten nach Fahrplan eintreffen. Nach Darstellung der Bahn sind die Züge pünktlicher, weil die vielen Baustellen besser koordiniert werden. Außerdem stünden mehr Züge zur Verfügung. Seit April seien täglich 225 ICEs unterwegs, so viele wie nie.