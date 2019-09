Pkw-Maut Österreichische Maut-Firma will sich entgangene Millionen holen

Der börsennotierte österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom will die Kündigung der Verträge für die deutsche Pkw-Maut nicht einfach hinnehmen. "Dankbarkeit bekommen Sie in der Politik sowieso nicht. Wir schauen, dass wir das bekommen, von dem wir glauben, dass es uns zusteht", sagte Firmenchef Georg Kapsch auf der Aktionärsversammlung. Details wollte der Manager mit Verweis auf die bis Monatsende geltenden Verträge nicht nennen. Deutschland hatte nach dem Nein des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut die Verträge mit Kapsch sowie dem Ticketvermarkter Eventim gekündigt.

Im deutschen Bundestag ist diese Kündigung weiter Gegenstand heftiger Debatten. Die Opposition forderte wiederholt den Rücktritt von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Sie wirft ihm vor, den Zwei-Milliarden-Euro-Vertrag mit den Betreiberfirmen überhastet abgeschlossen zu haben. Die Regierung sieht sich wiederum selbst als Geschädigte - und wirft den Mautfirmen Tricksereien vor. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss könnte sich bald mit den Folgen der Kündigung beschäftigen, und mit den Forderungen der Unternehmen.

Die in Medien genannte Entschädigungsforderung in Höhe von 300 Millionen Euro wollte der Kapsch-Chef nicht bestätigen. "Die Werte, die in Zeitungen kursieren, sind nicht von uns", sagte er. Auch welche Kosten die Kündigung der Verträge mit sich bringe, wollte der Manager nicht nennen, räumte aber ein, dass im ersten Quartal 2019/20 eine Rückstellung in Höhe von zwei Millionen Euro vorgenommen worden sei.

Von deutschen Verträgen will der Kapsch-Chef jedoch auch künftig nicht die Finger lassen. "Irgendwann wird in Deutschland wieder eine Maut ausgeschrieben und wir werden uns dann auch bewerben", sagte Kapsch.